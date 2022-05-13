Об этом в телеграмм сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Даже в условиях войны Украина остается страной с мощным развитием технологических инноваций. Растет количество NFT-проектов, которые создают новые коллаборации, чтобы привлечь средства в поддержку Украины. поддержки Минцифры запустили благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine", - заметил он.

Коллекция состоит из 70 цифровых произведений искусства, олицетворяющих отвагу и несокрушимость украинцев. Их представят на официальной странице проекта.

Аукцион стартует 19 мая на платформе NFT-музея MetaHistory, уже собравшего 260 ETH/$720 тыс. помощи Украине. Собранные деньги передадут в криптофонд Aid For Ukraine на медицинскую помощь ВСУ.

В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb