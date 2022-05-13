Украинские разработчики видеоигр создали NFT-коллекцию в поддержку Украины
Разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine
Об этом в телеграмм сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Даже в условиях войны Украина остается страной с мощным развитием технологических инноваций. Растет количество NFT-проектов, которые создают новые коллаборации, чтобы привлечь средства в поддержку Украины. поддержки Минцифры запустили благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine", - заметил он.
Коллекция состоит из 70 цифровых произведений искусства, олицетворяющих отвагу и несокрушимость украинцев. Их представят на официальной странице проекта.
Аукцион стартует 19 мая на платформе NFT-музея MetaHistory, уже собравшего 260 ETH/$720 тыс. помощи Украине. Собранные деньги передадут в криптофонд Aid For Ukraine на медицинскую помощь ВСУ.
- В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.
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