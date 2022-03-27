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Украинские разработчики создали онлайн-карты для отслеживания воздушных тревог
Три украинских разработчика создали онлайн-карты воздушных тревог, где можно просматривать статус сирен во всех областях одновременно
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Интерактивные карты автоматически обновляются каждые 15-20 секунд.
Разработчики создали такие онлайн-карты:
- Карта сирен со всеми областями. Ее разработчик – Вадим Клименко.
- Карта воздушных тревог.
- Воздушная тревога. Ее создали разработчики из украинского офиса ArgoPrep.
Также в Центре напомнили, что компании Ajax Systems и Stfalcon разработали удобное приложение «Воздушная тревога», доступное в Google Play и App Store.
- Напомним, в Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов.
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