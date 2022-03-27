Украинские разработчики создали онлайн-карты для отслеживания воздушных тревог

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.



Интерактивные карты автоматически обновляются каждые 15-20 секунд.



Разработчики создали такие онлайн-карты:

Карта сирен со всеми областями. Ее разработчик – Вадим Клименко.

Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога. Ее создали разработчики из украинского офиса ArgoPrep.

Напомним, в Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов.

Также в Центре напомнили, что компании Ajax Systems и Stfalcon разработали удобное приложение «Воздушная тревога», доступное в Google Play и App Store.