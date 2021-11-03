Украинские разработчики представили новую биржу криптовалют Qmall
Новую украинскую криптовалютную биржу Qmall представили на десятой международной конференции BlockchainUA
Об этом пишет РБК-Украина.
"В основе биржи лежит уникальное, разработанное нами техническое решение, испытанное на других торговых площадках, фигурирующих в рейтинге ТОП 100 CoinMarketCap. Теперь мы используем его в украинском проекте", - сказал основатель проекта Богдан Прилепа.
Его соучредитель Николай Удянский отметил, что они решили реализовывать такой коммерческий продукт именно в Украине и уверены в его успехе.
"В разработку решения мы вложили более 3 млн долларов за четыре года. Я уверен, что он найдет свою аудиторию, поскольку на рынке кроме нас есть еще два игрока - и это сложно назвать конкуренцией", - сказал Удянский.
Разработчики говорят, что толчком к созданию криптобиржи стали проблемы с зарубежными биржами: заморозки счетов, часто невозможно получить денежные средства, сложности с решением юридических вопросов.
Кроме того, по их словам, работа по криптовалюте в Украине даст большие гарантии безопасности инвестирования.
- Напомним, в Украине готовится законопроект об узаконении криптоактивов и виртуальной гривны.
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