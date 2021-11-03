Украинские разработчики представили новую биржу криптовалют Qmall

Об этом пишет РБК-Украина.



"В основе биржи лежит уникальное, разработанное нами техническое решение, испытанное на других торговых площадках, фигурирующих в рейтинге ТОП 100 CoinMarketCap. Теперь мы используем его в украинском проекте", - сказал основатель проекта Богдан Прилепа.



Его соучредитель Николай Удянский отметил, что они решили реализовывать такой коммерческий продукт именно в Украине и уверены в его успехе.



"В разработку решения мы вложили более 3 млн долларов за четыре года. Я уверен, что он найдет свою аудиторию, поскольку на рынке кроме нас есть еще два игрока - и это сложно назвать конкуренцией", - сказал Удянский.



Разработчики говорят, что толчком к созданию криптобиржи стали проблемы с зарубежными биржами: заморозки счетов, часто невозможно получить денежные средства, сложности с решением юридических вопросов.



Кроме того, по их словам, работа по криптовалюте в Украине даст большие гарантии безопасности инвестирования.

Напомним, в Украине готовится законопроект об узаконении криптоактивов и виртуальной гривны.