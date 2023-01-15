Украинские расследователи обнародовали подробности о 44 россиянах, причастных к удару по многоэтажке в Днепре

Соответствующий аналитический материал появился сегодня, 15 января, на сайте компании.

"Это командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица, которые посещают торжественные празднования событий полка и присутствуют на совместных фото как вероятные бывшие или резервные военные этого гвардейского полка", - отмечается в сообщении.

Речь идет о целом списке российских военных из российского 52-го гвардейского авиационного полка (Калужская область РФ, Шайковка).



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"Стоит отметить, что это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг 27 июня 2022 года", - отмечают в компании Molfar.

Расследователи приводят список из 44 подозреваемых. По каждому фигуранту есть его фото, дата рождения, сведения компрометирующего характера, краткая биография, домашний адрес, номера и серии личных документов, данные о членах семьи, все профили в соцсетях - как подозреваемого, так и его близких.

Вот эти лица:

1. Тимошин Олег Евгеньевич (21.06.1971)

2. Поцелуев Евгений Николаевич (16.06.1980)

3. Скворцов Алексей Геннадьевич (31.07.1986)

4. Васин Александр Александрович (04.09.1994)

5. Иваненко Алексей Сергеевич (08.02.1987)

6. Голенков Дмитрий Владимирович (01.09.1978)

7. Самойлов Андрей Юрьевич (10.05.1972)

8. Щербинин Александр Анатольевич (16.02.1972)

9. Габитов Денис Асхатович (14.09.1982)

10. Горбатко Игорь Владимирович (12.01.1971)

11. Крыласов Евгений Игоревич (14.08.1990)

12. Малик Эдуард Эдуардович (01.04.1995)

13. Григорьев Денис Анатольевич (07.06.1982)

14. Назиров Динар Дамирович (03.07.1985)

15. Голодов Артем Юрьевич (20.04.1990)

16. Хоменко Константин

17. Евсеев Артем Германович (19.05.1987)

18. Панькин Дмитрий Сергеевич (03.01.1987)

19. Головачук Владимир Игоревич (30.04.1988)

20. Алексеев Олег Игоревич (21.01.1988)

21. Хачин Александр Дмитриевич (20.02.1988)

22. Тимиркаев Рустам Минихасапович (22.05.1997)

23. Поляков Игорь Владимирович (12.07.1974)

24. Субботин Иван Викторович (05.03.1979)

25. Быков Михаил Вячеславович (03.09.1976)

26. Комаров Владимир

27. Кулик Владимир Александрович (12.03.1989)

28. Назаров Александр Александрович (21.07.1976)

29. Агеев Николай

30. Коробкин Станислав Владимирович (22.11.1974)

31. Кадушкин Константин Сергеевич (06.04.1983)

32. Антипов Дмитрий Геннадьевич (03.10.1981)

33. Костюнин Дмитрий Леонидович (17.05.1966)

34. Бойко Александр Валентинович (05.04.1986)

35. Тимур Тилавалдиев (03.04.1993)

36. Степкин Виталий Александрович (02.10.1975)

37. Алимов Алексей

38. Статенин Максим Николаевич (04.09.1978)

39. Сихаев Анатолий Михайлович (14.10.1990)

40. Еремин Александр Викторович (10.12.1986)

41. Файзулин Дмитрий Римович (09.01.1981)

42. Степкин Андрей Сергеевич (10.07.1991)

43. Маляк Геннадий Юрьевич (29.02.1972)

44. Шорин

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