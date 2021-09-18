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Украинские пятидесятники празднуют 100-летие с начала деятельности

18 сентября, 2021 суббота
11:33
Общество

В столичном Украинском доме состоялась торжественная академия, посвященная 100-летию основания пятидесятнического движения Украины. Сейчас официальное название этой деноминации звучит как "Украинская церковь христиан веры евангельской" (УЦХВЕ)

Первая Пятидесятнической община была основана в 1920 году на Тернопольщине украинцами, которые реэммигрировали из США, перестроив в течение десяти лет 500 протестантских общин, передает Еспресо.TV .

На торжественное собрание в пятницу, 17 сентября 2021 года, приехали пасторы Пятидесятнической общины со всей Украины, верующие, представители других христианских деноминаций.

Поздравить пятидесятников от главы УГКЦ, который сейчас возглавляет Всеукраинский Совет Церквей, пришел протоиерей Алексей Петрив. Приветствуя христиан веры евангельской, священник УГКЦ напомнил, что 100 лет назад было основано и это движение, а также возрождалась государственность, украинская автокефалия, греко-католическая Церковь, а на Закарпатье Волошин возрождал украинский язык и алфавит.

"Священник сказал, что это зерно не исчезло за 70 лет тоталитаризма и дало прекрасные всходы. Он, приветствуя братьев по вере с юбилеем, призвал благодарить Бога за такое возрождение и не прекращать сеять зерно веры Христовой веры", - рассказывает Религиозная правда .

Поздравить верующих УЦХВЕ пришли также представители других протестантских церквей, в частности, Александр Турчинов от имени христиан-баптистов.

"Последние сто лет - эпоха, в которой две мировые войны, тоталитаризм, обретения независимости. Но мы имеем счастье принадлежать к Церкви, которой 2000 лет. И это важно, потому что праздник Пятидесятницы - день рождения Церкви", - отметил он.

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Александр Турчинов сказал, что все христиане вместе должны строить страну, которая не терпит ложь, бедность, произвол, грех и где христиане будут вместе служить, работать и побеждать.

Государственный секретарь Кабинета министров Александр Ярема зачитал приветствие от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В частности, в поздравлении премьер-министра почитались жизненная стойкость пятидесятников Украины, их служение идеалам добра, которое способствовало исчезновению границ и приобретению общности высоких интересов людей, миротворческую и воспитательную работу Христян веры евангельской в развитии суверенной Украины.

В свою очередь Михаил Паночко, старший епископ УЦХВЕ, приветствуя верующих, подчеркнул:

"2000 лет строится церковь ... Бог создал человека духовным существом, он в поисках, и выбор невелик: или дорога правды, или лжи. Иисус сказал: я дорога, правда и жизнь. Никто не проигрывает, кто выбирает путь истины, потому что правда имеет вечную перспективу, а ложь осуждена. Иисус в Украине строит церковь. Я не говорю, что наша вера лучшая, и я говорю: не хвастайтесь собой, халитесь Иисусом, потому что его знают в разных церквях. Кто-то подошел ближе, кто-то дальше. И кто стоит близко, не осуждай тех, кто стоит ближе. Из 400 церквей за годы независимости стало 1700 общин. Это Иисус построил. За Украиной следит Господь, и он попадет в душу, которая открыта ".


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христиане
пятидесятники
религиозные новости
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