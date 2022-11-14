Украинские ПВО усилят американские системы Avenger, - командование Воздушных сил ВСУ
В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что американские системы Avenger усилят украинскую противовоздушную оборону
Об этом информирует в Медиацентре представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .
"Те же Avenger, которые нам поставили наши американские партнеры, имеющие собственный радар, которые могут эффективно работать сразу 8 ракетами Stinger на их базе, которые являются чрезвычайно мобильными. Они тоже будут работать вместе с нашими комплексами и NASAMS, и IRIS-T в едином информационном поле, что значительно усилит наши боевые возможности", - заявил Игнат.
Представитель командования Воздушных сил разъяснил, что в настоящее время система IRIS-T в Украине уничтожила 100% целей.
Кроме того, зенитные ракетные комплексы NASAMS защищают небо над нашей страной.
"Это очень хорошие новости для нас. Не только один IRIS-T, защищающий юг страны, но и NASAMS приобщается к защите украинского неба", - добавил Игнат.
- Белый дом 10 ноября объявил о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать, в частности, ЗРК Avenger, ракеты HIMARS и HAWK.
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