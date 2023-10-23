Украинские противоменные корабли приняли участие в учениях Joint Warrior в Британии

Об этом информируют ВМС ВСУ .

Эта неделя для украинских военных моряков началась с участия в учениях Joint Warrior -23-II, которые проходят в водах Британии. Они привлекают к практическим действиям в море противоменные корабли "Черкассы" и "Чернигов" от Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Фото: ВМС ВСУ

Суда и штаб тактической группы противоминных действий учатся под наблюдением менторов из Королевских ВМС Великобритании. В состав участников входят также Королевские воздушные силы, сухопутные войска Британии. Кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда из Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии и Дании.

Основная цель подготовки – это достижение экипажами и штабом тактической группы противоминных действий высокого уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров. В то же время они вырабатывают навыки планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Цель – приобретение опыта действий в международной среде при проведении объединенных многонациональных операций.

Фото: ВМС ВСУ