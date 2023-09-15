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Украинские производители товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов

15 сентября, 2023 пятница
16:00
Общество

15 сентября в пресс-центре "Интерфакс-Украина" прошла пресс-конференция на тему: "Угроза существования отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов"

Участники мероприятия, представлявшие производителей товаров оборонного сектора и работодателей, привели аргументы, почему Правительство должно отменять заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), которое вопреки законам Украины требует возвратить уже налогооблагаемую прибыль предприятий оборонного сектора за 2022 год. Это может привести к остановке производства товаров для фронта, подрыву обороноспособности страны.

ГАСУ начало рассылать письма в государственные структуры с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году. Первый прецедент – письмо от ГСЧС Львовской области к ООО "Промышленная компания "Пожмашина".

"По заказу ГСЧС Львовской области были проведены процедуры закупки: приобретено 3 пожарные машины, каждая по цене 16 млн грн. Прибыль "Пожмашина" по каждой единице техники составляет 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть за три машины в течение месяца 3,4 млн грн.Иначе Госаудитслужба угрожает судом.Как юрист компании сообщаю, что требование от производителя вернуть прибыль за прошлый год не коррелируется с Гражданским кодексом Украины.Тем более, что с этой прибыли предприятие в 2022 году уплатило все налоги. Уверен, что государство не сможет вернуть эти налоги, ведь они уже потрачены на другие цели", - заявил заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Середа.

Владислав Бельбас, генеральный директор одного из ведущих производителей оружия "Украинской бронетехники", сообщил, что по всей прибыли за 2022 год уплачены налоги, а сами эти средства проинвестированы в производство.

За полтора года мы передали Силам Обороны уже около 30 тыс. тонн боеприпасов и вооружения. Эти средства уплачены также с наших доходов, которые ограничиваются несколькими процентами по решению Кабмина.Все остатки прибыли реинвестируются в развитие производства.Нам стало известно, что Государственное бюро расследований в данный момент фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК. Имея на руках юридически никчемное заключение Госаудитслужбы, нас хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения нами прибыли, из доходов уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия победы над агрессором. важные боеприпасы и увеличение потерь на поле боя", - отметил Владислав Бельбас.

Александр Соколовский, руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности, отметил, что решение ГАСУ ставит под угрозу поставки товаров на фронт.

"Производители не получают всю прибыль, указанную в калькуляции Минобороны. Есть несколько неконтролируемых факторов. Например, колебания курса гривны к доллару, использование больше электроэнергии, когда работаешь на генераторах, обстрел врагом предприятия. Эти факторы трудно спрогнозировать. Но они влияют на прибыль: с 10% он может составить 7% или 1%.С юридической точки зрения претензии от государственных структур к предприятиям оборонного сектора не имеют никаких перспектив.Это только вопрос задержки выполнения заказов, если дойдет до судебных процессов и ареста акций предприятий.Подчеркиваю, что мы говорим о задержке заказов для министерства обороны, о задержке поставок продукции для фронта", - подытожил Александр Соколовский.

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Украина
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