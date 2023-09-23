Украинские премьеры: "Любовь без контракта" – когда второклассники снимали для первоклассников. Рецензия

Почему украинцам не стоит волноваться, чтобы успеть посмотреть фильм "Любовь без контракта" и почему наши компании должны, наконец, перестать снимать такие телевизионные романтические комедии для кинотеатров, читайте в рецензии Еспресо.

О чем кино (предупреждаем, дальше спойлер, который интереснее написанный, чем снятый фильм)

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

По сути, сюжет фильма – это набор из нескольких театральных сцен, разделенных между собой общими рекламными кадрами побережья Адриатического моря и непрерывной музыки (в основном – миксы популярных хитов, которые должны у нас вызывать эмоции без языка кино, и, по факту , только громко орут). Сама история настолько дешева, нелогична и смешна, что, кажется, авторы фильма специально пытались переплюнуть некоторые сценарии Толливуда (третья индийская популярная киноиндустрия после Болливуда и Колливуда), где абсурдность является законом жанра для максимального упрощения любых "идей".

Все начинается с показа бестолковой сцены-знакомства с антагонистами фильма – супруги Ричарда и Элизабет, больше напоминающие манекенов, чем актеров.

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Они приходят к мэру одного из городов Черногории и лишь одной вырезкой из газеты свидетельствуют, что являются давно исчезнувшими аристократами древнего рода. Поэтому им принадлежит дворец, который сейчас является музеем. Без лишних вопросов, тут же музей становится их жилищем. Бум! Дальше нам показывают уже Киев и супруов Эрика и Натали (ну хоть не Макса и Наташу, как любили раньше называть главных героев таких фильмов для "интернациональности"), пытающихся развестись. Но беда в том, что у них брачный контракт так прописан, что они должны вместе потратить все деньги, которые 10 лет откладывали на пенсию. А это целый миллион долларов (действительно очень типичная сумма для украинских семей). После этого начинаются их "приключения" с мотовством денег.

Сначала они, разводящаяся пара, без проблем вдвоем летят на отдых в Черногорию и только там решают отдать деньги на благотворительность. Но опять беда! Благотворительность требует так много бюрократических проволочек, что они не в состоянии целых три месяца ждать и быть супругами, поэтому занимаются шопингом и покупкой коктейлей за тысячу долларов (взрослый поступок). И все никак не могут спустить миллион долларов. Из разговора, который открывает нам "глубокие" (читай банальные) характеры героев (она – Барби, он – Волк с Уолл Стрит), мы узнаем, что Натали мечтает вернуть старые добрые времена, когда они были бедны, но полны романтики, а Эрик настолько увяз в деньгах и их силе, что заказывает хот-доги из Киева в Черногорию чартерным рейсом.

В итоге Натали предлагает Эрику посетить благотворительный аукцион, где они знакомятся с уже упомянутыми Ричардом и Элизабет, продающими ценную старинную брошь. Натали не задумываясь покупает ее за полмиллиона долларов (за миллион не додумалась, иначе сюжет развалился бы). А дальше из ниоткуда возникает фотограф-корреспондент за которым увивается Натали и заказывает у него фотосессию, чтобы пробудить ревность у мужа с которым она хочет побыстрее расстаться (и никакого противоречия в этом нет, это же кино!) Но после фотографирования на всех пирсах и яхтах города, коротышка мачо-фотограф ее отшил, потому что начал за шампанским фотографировать не ее, а людей за спиной женщины. Дальше фотограф, как метеор исчезает и вынырнет только в конце фильма.

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Бедная длинноногая Натали так разгневалась на фотографа, который перестал ее фоткать, что по рассеяности в городе столкнулась с Модестом (с латыни – это имя означает "скромный", но рядовые зрители об этом узнают разве что из Википедии, то есть не узнают). Модест воплощает образ типичного полного слабоумного шута, чтобы развлекать публику своими шуточками в стиле: "Кто такая Риана? Загуглю", и своими детскими поступками в стиле Зака Галифинакиса (Алан из "Похмелья в Вегасе").

Натали находит утешение у простака Модеста, развлекшись после прекрасного дня с ним, она возвращается в номер к мужу и засыпает на диване.

Если до этого сюжет был шит белыми нитками, то потом становится шит невидимыми нитками!

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Оказывается, что отец Модеста был музейщиком, у которого украли брошь, которую, собственно, приобрели на аукционе Натали и Эрик. Поэтому он влезает к ним в окно, чтобы проверить, действительно ли это та брошь? Конечно, из-за своей неуклюжести он будит Натали и Эрика. Они не вызывают полицию, потому что Модест показал вырезку из газеты и сказал, что "кража броши очень расстроила отца". После этого эти трое решают стать командой шпионов-детективов, чтобы выведать секреты Ричарда и Элизабет и вывести их на чистую воду (почему нет, чем еще заниматься в Черногории).

Под прикрытием Натальи и Эрика, Модест дважды влезает в дом псевдоаристократов, находит еще одну вырезку из газеты и еще какое-то похищенное кольцо, становящиеся "доказательствами" аферы Ричарда и Элизабет. Но Модеста ловят и садят в городскую тюрьму (каменный подвал какого-то форта, соответствующего тюрьме 16 века). Там Модест, как загнанный в угол ребенок, рассказывает о своем поступке, но не может ничего доказать, потому что через окно выбросил эти доказательства в руки Натали (эх!). Когда же Натали и Эрик находят Модеста в тюрьме и объясняют следователю, напоминающему невыспавшегося бородатого айтишника (даже кобуры с пистолетом не было), кто здесь на самом деле преступники, следователь разводит руками, ему мало таких "доказательств". Когда уже начинаешь думать, что вот и немного логики в фильме, Модеста отпускают, ведь, как сказал следователь, сразу видно, что тот "просто энтузиаст, а не преступник" (без комментариев).

Дальше между тремя героями происходит конфликт, потому что Модест узнает, что Эрик и Натали женаты (о том, что они в одном номере спят, он не задумывался), разводятся и пытаются потратить деньги, поэтому он для них интересная игрушка, а не друг. Итак, три героя идут разными путями: Модест пошел есть, Натали - загорать в закрытом купальнике на яхте, а Эрик - спать.

Когда же Эрик проснулся, его адвокат сбросил ему по мейлу статью (как страницу из Википедии) о том, что настоящие графы, за которых себя выдают Ричарда и Элизабет, давно умерли. Это становится самым веским доказательством (доказательством в квадрате!), которое в итоге упрекает антагонистов в ту же тюрьму 16 века. Там мэр города, которого в начале Ричард и Элизабет "невероятным" образом обвели вокруг пальца, оставляет им ключи. Они сбегают, садятся на яхту, капитаном которой является фотограф за которым раньше увивалась Натали, и долго плывут куда-то. Но оказывается, что капитан-фотограф-поклонник является еще и полицейским Интерпола, который в итоге завез их в другую страну, чтобы не было долгого процесса экстрадиции из Черногории (вот это так поворот!). Коп-мачо пишет благодарность Натали, просит прощения, что начал фоткать других и уверяет, что она с Эриком заслужили денежное вознаграждение (даже замысел для сиквела, чтобы тратить деньги дальше) за помощь в задержании аферистов. В конце Натали, Эрик и Модест плывут куда-то на яхте и оставляют взрослой аудитории лишь туманные намеки на то, что вечером все они могут оказаться в одной постели… Конец.

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Игра актеров? В общем, она напоминает любительскую попытку, когда пригласили родственников и друзей, чтобы кто-то был, потому что все деньги потратили на поездку в Черногорию. Если главные герои хотя бы играли пьесу и напоминали что-то, что мы видим в театре, то второстепенные – просто случайные люди, которых в последний момент пригласили с улицы. Это особенно забавно, когда мы видим в массовке те же лица в нескольких разных сценах, где должны быть разные люди (несмотря на чрезвычайно "интересный" сюжет, глаза быстро это замечают). Отдельно отметим еще искусственный дубляж ленты и один язык, на котором в фильме говорят как в Украине, так и в Черногории, и в остальном мире (может однажды действительно украинский станет интернациональным!).

Так что, если проанализировать весь этот поток "авторской фантазии" и кратко подытожить – романтично-комедийный-детектив, как его анонсируют, рассказывает об инфантильных мажорах, которые смотрят на мир через розовые очки и свято убеждены, что мир на них смотрит также через такие очки. . Логика действий и характеры героев на уровне психологии первоклашек, а операторская работа на уровне свадебного фотографа, немного подгулявшего, поэтому фокус картинки порой бегал стометровку (о крупных планах деталей просто забыли). В общем, кажется, это кино сняли второклассники для первоклассников. Кому же больше восьми лет, у того непременно возникает вопрос, почему я потратил свои деньги и время на это?

Кто создал этот фильм (тайный режиссер и сценарист, оказавшийся продюсером)

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Большим плюсом этого фильма является то, что Госкино не выделяло денег на его создание. Во всяком случае, такой информации нигде нет. Этим занималась киевская студия Device Production. Интересно, что в синопсисе киносетей "Планета Кино" и "Мультиплекс" не указан ни режиссер, ни сценарист "Любви без контракта". Но во время премьерного показа 19 сентября в столичном кинотеатре "Оскар" режиссер нашелся. Им выступила продюсер ленты – Валерия Гуза (неоднозначная личность, ведь в 2020 году сотрудничала с оккупантами, когда дала интервью "Донецкому государственному университету" как бывшая выпускница этого заведения).

Во время премьеры Валерия Гуза сказала журналистам, что не хочет, чтобы украинское кино приходило в упадок, поэтому:

"Активно продолжаем работать и создавать легкие, романтические фильмы для украинцев, которые также вынуждены были покинуть свою страну и жить в Европе, и особенно для тех людей, которые остались жить в Украине и вынуждены каждый день быть свидетелями ужаса войны и нуждаются в поднятии духа и надежды на мирное будущее".

Однако именно такие фильмы и тянут украинское кино назад, а не вперед, лишают желания идти на украинские ленты, когда те крутятся в кинотеатре (кстати, кроме рецензента, который с часами в руках просматривал этот фильм, в зале был только один человек) . Ведь показывают отсутствие какого-либо креативного видения и желания творить настоящие фильмы, а не дешевые любительские ужимки, чтобы удовлетворить внутреннее эго, а не быть "кином для всех". Потому что кино для всех – это не сделать во что бы то ни стало и назвать так поставив возрастную категорию 0+, это тонкое дело, чтобы найти сбалансированный отзыв у всех.

Как удачный пример таких фильмов в этом году украинский кинематограф уже продемонстрировал: "Довбуш", который действительно может быть интересен разнм возрастным категориям и, несмотря на определенные клише, заслуживает внимания; "Мавка", которая так долго создавалась, что нашла ключик и к мировой аудитории; "Люксембург, Люксембург", который хоть не так удачен как первый фильм Антонио Лукича, но все же с драматическими персонажами, заставляющими задуматься и больших, и малых; "Памфир", который очень взрослый, но все же несет в себе греческую трагедию, которая ассоциативно понятна всем. Украинские кинематографисты умеют делать хорошие фильмы, которыми действительно можно гордиться и показывать за границей, однако что касается этих, как заявляют их авторы, массовых комедий – застряли в примитивных сюжетах, надеясь повторить кассовый успех простой как дверь "Бешеной свадьбы". Но украинские зрители, вопреки мнению определенных продюсеров и режиссеров, умеют думать и хотят не постоянно "хавать" грубый псевдо-фаст-фуд с маленьким пакетиком сахара, но смаковать настоящие блюда с интересными вкусами. "Любовь без контракта" точно не относится к таким и, как многие ей подобные, вероятно, быстро уйдет в небытие, да так быстро, что мало кто успеет спросить себя, а зачем тогда вообще такое снимать? А стоит задавать такой вопрос.

Почему оценка 2,5/10 (дно не пробито, но и это нужно уметь делать)

Первый балл за попытку. Все-таки, несмотря на войну, смогли организовать съемки и выпустить какой-то, но украинский продукт в кинотеатры (его также планируют еще показать за границей, тогда уже может быть стыдно, потому что у нас к такому, к сожалению, привыкли, там меньше). Второй балл за то, что не взяли денег у государства, а только свои потратили. А вот половинка балла за упорную нелогичность сюжета – это тоже нужно уметь делать на уровне. Кстати, существуют рейтинги худших фильмов мира, и "Любовь без контракта" может спокойно выдохнуть, она туда никогда не попадет. Потому что для этого нужно сделать что-то очень плохое, но со страстью Эда Вуда или Томми Вайсо (режиссеры, считающиеся едва ли не самыми плохими в истории кино). "Любовь без контракта" такой души не имеет, а является обычным классическим примером бездарно сделанного кино.

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