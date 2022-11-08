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Украинские предприниматели могут получить по $1000 на рекламу в Instagram или Facebook: Meta выделила на это $1,5 млн

8 ноября, 2022 вторник
18:21
Экономика

Компания Meta выделила для украинских предпринимателей 1,5 млн долларов на развитие своего бизнеса в Facebook и Instagram

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что сейчас украинские предприниматели имеют возможность получить 1000 долларов от компании Meta на продвижение своего бизнеса в социальных сетях Facebook и Instagram. Такая поддержка позволит украинскому бизнесу привлечь новых клиентов и поддержать экономику Украины. Также предприниматели смогут масштабировать свои проекты.

"Команда Минцифры и Дия.Бизнес активно работала с Meta над запуском этой программы. Ведь понимаем, насколько важно поддержать малый и средний бизнес", - подчеркнул Федоров.

Основные условия для участия в программе Meta:

  • зарегистрированное в Украине предприятие;
  • наличие украинской бизнес-страницы в Facebook;
  • наличие действительной рекламной учетной записи.

Больше деталей о программе можно узнать по ссылке.

"Благодарю Meta за поддержку украинского бизнеса. Уверен, этот кейс поможет украинским предпринимателям раскрыть свой потенциал", - написал Федоров.

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