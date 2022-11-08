Украинские предприниматели могут получить по $1000 на рекламу в Instagram или Facebook: Meta выделила на это $1,5 млн

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что сейчас украинские предприниматели имеют возможность получить 1000 долларов от компании Meta на продвижение своего бизнеса в социальных сетях Facebook и Instagram. Такая поддержка позволит украинскому бизнесу привлечь новых клиентов и поддержать экономику Украины. Также предприниматели смогут масштабировать свои проекты.

"Команда Минцифры и Дия.Бизнес активно работала с Meta над запуском этой программы. Ведь понимаем, насколько важно поддержать малый и средний бизнес", - подчеркнул Федоров.

Основные условия для участия в программе Meta:

зарегистрированное в Украине предприятие;

наличие украинской бизнес-страницы в Facebook;

наличие действительной рекламной учетной записи.

Больше деталей о программе можно узнать по ссылке.

"Благодарю Meta за поддержку украинского бизнеса. Уверен, этот кейс поможет украинским предпринимателям раскрыть свой потенциал", - написал Федоров.