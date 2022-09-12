Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Правозащитники инициативы "Трибунал для Путина" (в феврале 2022 г. начата глобальная инициатива "Разорвать круг безнаказанности за военные преступления России" (сокращенно "Трибунал для Путина"), участники которой документируют события, имеющие признаки преступлений согласно Римскому статуту Международного уголовного (геноцид, преступления против человечества, военные преступления) во всех регионах страны, подвергшихся нападению, - ред.) документируют военные преступления.В нашей базе сейчас 18 900 эпизодов преступлений, из них по Харькову и Харьковской области более 5 000. Но я хочу обратить внимание на другую категорию преступлений, о которых меньше говорят, а именно похищение оккупантами тех людей, которые сопротивлялись политике захватчиков. Среди таких людей были бывшие участники боевых действий на предыдущей стадии войны, полицейские, пограничники, депутаты местных советов, предприниматели, журналисты, учителя и были даже священники, то есть таких людей очень много.У нас задокументировано 2 422 человека, которые были похищены, из них по Харьковской области около 1 100 человек, это почти половина. Далее по цифрам следуют Херсонская область, Запорожская и Луганская. Эти четыре области фактически охватывают 99% всех похищенных людей", - отметил директор Харьковской правозащитной группы.



Евгений Захаров отметил, что найденных людей, кому удалось освободиться или кого освободили, только десятки, а похищались сотни. И где сейчас эти люди – это вопрос, на который мы и наши правоохранительные органы должны ответить.



"Дело в том, что их содержали в неофициальных местах лишения свободы. Например, известно, что в Волчанске это был Волчанский агрегатный завод, где была настоящая пыточная. Мы кое-что знаем, потому что освободившиеся нам давали информацию об этом. Такая же ситуация была в Купянске", - добавил Захаров.

Ранее сообщалось, что журналисты "Следствие.Инфо" и активисты "Антикоррупционного штаба" собрали в реестре российских военных преступников около 150 тыс. профилей российских военных, из них около 30 тыс. - полностью идентифицированы

7 сентября в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что РФ совершила более 30 тыс. военных преступлений за время полномасштабной войны

Также постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что российские фильтрационные лагеря – это попытка физически уничтожить украинский народ.

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