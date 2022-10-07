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OPINION

Украинские правозащитники впервые получат "Нобеля"

Андрей Павлишин
7 октября, 2022 пятница
16:02
Мнение

Сегодня впервые с 1901 года в нобелевских хрониках прозвучало слово Ukrainian. Норвежский парламент отметил рядом с российскими и белорусскими украинских правозащитников и правозащитниц из "Центра гражданских свобод", возглавляемых Александрой Матвийчук. Наследники традиций диссидентов, инакомыслящих и общественных активистов нашего края, они особенно энергично проявили себя во время Революции Достоинства и войны за независимость после 2014 года, вытягивая пленных и узников московских нацистов и фиксируя преступления путинской военщины

Что ж, дождались. Впервые с 1901 года в нобелевских хрониках прозвучало слово Ukrainian. Специально назначена группа депутатов норвежского парламента (ибо именно такой регламент предусмотрен), призванных определить тех, кто внес "наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов", остановила свой выбор на трех правозащитных организациях из охваченных войной России, Беларуси и Украины.

Конечно, архаическое определение изобретателя динамита и успешного инвестора в российские (в его времена) нефтяные месторождения в Баку Альфреда Нобеля давно изменило свое наполнение. За прошедшие 120 лет награду успели получить Международный Красный Крест (трижды!), несколько структур ООН (четыре раза), Международная Амнистия, МАГАТЭ и ряд других структур, продемонстрировавших полную импотенцию, когда в Европе началась самая кровавая после Второй мировой война, а также немало других фриков в сфере реальной борьбы за мир, таких как Ясир Арафат, Михаил Горбачев, Барак Обама или Дмитрий Муратов. Впрочем, иногда норвежским депутатам удавалось попасть в яблочко, как это случилось с Андреем Сахаровым или Лехом Валенсой – настоящими миротворцами на библейскую мерку, праведниками, несмотря на преследование и заключение, твердо настаивали на мирных трансформациях своих обществ.

Сегодня в Осло заявили, что, наконец, признана и отмечена многолетняя борьба в области отстаивания антитоталитарных ценностей, защиты преследуемых за правду и поиска справедливости, когда речь идет об убитых, замученных, похищенных и тайно уничтоженных жертв ельцинско-путинского нацистского режима в России. Эту борьбу вело детище Андрея Сахарова – "Мемориал". Собственно, "Мемориалов" несколько, здесь речь идет о правозащитном центре, а был еще историко-просветительский и еще ряд других структур – все теперь запрещены воинственными наследниками Сталина и Гитлера.

Также запрещенный белорусский правозащитный центр "Вясна", который много лет действует в лукашенковской сатрапии. Олеся Беляцкого, организатора этого центра и политического заключенного путинского гауляйтера назвали по имени, видимо, чтобы защитить его нобелевским статусом, хотя опыт узников Гитлера и азиатских правозащитников из Мьянмы или Китая свидетельствует, что мало помогает. Однако радуюсь за этого заслуженного общественного деятеля.

Но больше радуюсь за украинских правозащитников из "Центра гражданских свобод", возглавляемых Александрой Матвийчук. Эта совсем "юная" по нобелевским меркам общественный деятель из Киева, профессиональная юристка, возглавляет созданный ею центр уже пятнадцать лет, с 2013 года координирует инициативу "Евромайдан SOS", проводила кампанию за освобождение из московской неволи Олега Сенцова, документирует преступления на войне против российских оккупантов и т.д. Напомню, что первой ее наградой за "гражданскую позицию и активное присутствие в украинском культурном пространстве" стала в 2007 году премия украинского ПЕН имени Василия Стуса.

Но в постановлении норвежских депутатов фигурирует "Центр" как институт. Примечательно, что среди многочисленных украинских правозащитных структур избрали именно ее. Известно, что украинские правозащитники составляли около половины всех политзаключенных коммунистического режима. Однако их десятилетиями "не замечали" на Западе, за исключением, конечно, украинцев в странах поселения. На протяжении десятилетий успешно и с большим влиянием на общественные изменения действовали Харьковская правозащитная группа во главе с легендарным Евгением Захаровым, Хельсинкским союзом по защите прав человека (агрегатор усилий 29 организаций этого профиля), "Мемориал" имени Василия Стуса или Украинский ПЕН. Но представить Украину суждено "Центру гражданских свобод". Это большое испытание и большая ответственность. Ведь теперь перед командой Александры Матвийчук будут предъявлять высокие требования, высказывать в ее адресе острые (и часто слишком воспалительные) суждения и добиваться иногда таких подвигов, на которые способны разве что коалиции крупнейших государств мира, но не все лауреаты Нобелевских премий вместе взятые. Итак, выносливости, мужества и сил в благом деле, коллеги!

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета

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