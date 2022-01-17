Украинские полярники зафиксировали последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" услышали извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, которое произошло в 8 тыс. километрах в южной части Тихого океана
Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.
По информации центра, извержение вулкана сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды.
Так, 15 января на станции "Академик Вернадский", расположенной в более чем 7800 км от места извержения, ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом.
"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", - сказал метеоролог Александр Надточий.
Также были зафиксированы "прыжки" атмосферного давления – эти же атмосферные изменения зарегистрировали и в Украине, и даже на Аляске.
Полярники сравнили мощный взрыв вулкана с открытием бутылки шампанского.
"В момент извержения у жерла распространяется взрывная волна, которая по мере снижения энергии через несколько десятков километров превращается в звуковую, а через сотни и тысячи км переходит в колебание атмосферного давления, которое и улавливают чувствительные датчики", – рассказали они.
- Напомним, 9 декабря у "Вернадского" родились первые пингвинята: полярники показали фото.
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