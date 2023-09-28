Украинские полярники выбрали имя для тюлененка, который первым родился возле станции
Полярники станции "Академик Вернадский" выбрали имя для первого рожденного тюлененка. Свои варианты в соцсетях оставляли украинцы
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
"Выбор у зимовников был не из легких, ведь в общей сложности мы получили более 200 комментариев с именами для малыша. Предложения были очень разные: от Адониса, потому что в переводе красавчик, до Валерчика в честь нашего "железного" генерала Залужного", – пишут полярники.
Для определения имени первому рожденному тюленятку ученые организовали инициативную группу по отбору интереснейших идей, а затем определили победителя путем тайного голосования всей экспедиции.
Малыша решили назвать Анвер – производное от АНтарктида и ВЕРесень.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Сообщается, что подобный вариант предложил подписчик в Инстаграмме Назарий (@nazariy_gandey).
Как отметили полярники, имя Анверу понравилось большинству.
"Оно имеет оригинальное объяснение, а еще очень похоже на название большого острова Анверс, расположенного в полусотне километров на Север от "Вернадского". В хорошую погоду его прекрасно видно с нашей станции. Это самый большой остров соседнего архипелага Палмер, на котором расположена американская база с таким же названием – "Палмер", – добавили в пресс-службе.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Напомним, исследователи впервые сообщили о тюлене 20 сентября. Это оказался мальчик.
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