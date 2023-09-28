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Украинские полярники выбрали имя для тюлененка, который первым родился возле станции

28 сентября, 2023 четверг
08:51
Наука

Полярники станции "Академик Вернадский" выбрали имя для первого рожденного тюлененка. Свои варианты в соцсетях оставляли украинцы

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Выбор у зимовников был не из легких, ведь в общей сложности мы получили более 200 комментариев с именами для малыша. Предложения были очень разные: от Адониса, потому что в переводе красавчик, до Валерчика в честь нашего "железного" генерала Залужного", – пишут полярники.

На фото: тюленя

Для определения имени первому рожденному тюленятку ученые организовали инициативную группу по отбору интереснейших идей, а затем определили победителя путем тайного голосования всей экспедиции.

Малыша решили назвать Анвер – производное от АНтарктида и ВЕРесень.

На фото: тюленяНа фото: тюленя

Фото: Национальный антарктический научный центр

Сообщается, что подобный вариант предложил подписчик в Инстаграмме Назарий (@nazariy_gandey).

Как отметили полярники, имя Анверу понравилось большинству.

"Оно имеет оригинальное объяснение, а еще очень похоже на название большого острова Анверс, расположенного в полусотне километров на Север от "Вернадского". В хорошую погоду его прекрасно видно с нашей станции. Это самый большой остров соседнего архипелага Палмер, на котором расположена американская база с таким же названием – "Палмер", – добавили в пресс-службе.

На фото: тюленяНа фото: тюленя

Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, исследователи впервые сообщили о тюлене 20 сентября. Это оказался мальчик.

  • В прошлом году 18 сентября ученые сообщили о рождении сразу двух тюленков Ведделла. Впоследствии ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для тюленят - девочки и мальчика. Тогда среди сотен вариантов выбрали имена Мечта и Мирославко.
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