Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали новорожденных пингвинят

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в facebook .

Известно, что на днях на острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", вылупился первый птенец субантарктического пингвина.

"Следовательно здесь начался настоящий пингви-бум, малыши постоянно появляются на свет. Вот в этой семье на фото, к примеру, уже двое детей (субантарктические пингвины обычно откладывают 2 яйца)", - отметили в НАНЦ.

Полярники надеются, что милые кадры от биолога 27 УАЭ Сергея Глотова позволят украинцам немного отвлечься от нынешней сложной реальности.

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"Помним, что жизнь продолжается и наша Победа уже совсем близка", - отметили ученые.

"Очень благодарны каждому защитнику и защитнице Украины, что и дальше можем выполнять нашу антарктическую миссию и делиться ее прекрасными моментами", - подчеркнули в НАНЦ.

В сентябре возле "Академика Вернадского" родились первые в этом сезоне детеныши тюленей.

9 декабря сообщалось, что вблизи украинской станции "Вернадский" вылупился первый пингвиненок .

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