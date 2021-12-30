Украинские полярники получили Вифлеемский огонь мира и отправят его на станцию "Академик Вернадский"
29 декабря украинским полярникам передали Вифлеемский огонь мира, который отправится на антарктическую станцию "Академик Вернадский"
Об этом написал Национальный антарктический научный центр .
"Сегодня нашим полярникам передали Вифлеемский огонь мира, который отправится на станцию "Академик Вернадский". Зажженную свечу получил руководитель будущей 27-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от учеников столичной школы 207 - представителей скаутского формирования "Эпицентр" говорится в сообщении.
Весной 2022 года 27-я Украинская антарктическая экспедиция доставит огонь миру на "Академик Вернадский". Украинские полярники зажгут свечу в Часовне святого Владимира, расположенную на станции.
"Очень приятно получить для украинских экспедиций этот символический огонек мира и света. На Рождество даже в далекой Антарктике он будет согревать наши сердца и будет соединять с родными, близкими и всем миром. Ведь на целый год станция "Академик Вернадский" становится для нас вторым домом, и иметь такую незримую духовную связь чрезвычайно важно для каждого зимовника", - отметил Юрий Отруба.
- Напомним. 12 декабря 2021 пластуны передали Вифлеемский огонь миру обществу города Киева.
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