Украинские полярники показали возвращение пингвинов на станцию "Академик Вернадский"
На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись 600 пингвинов. Полярники считают, что "это только начало"
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
"Черно-белые птицы десятками прибывают на украинскую станцию, а в целом на нашем острове Галиндез за последние дни количество возросло с 50 до 600!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за теплого климата время возвращения пингвинов на антарктическую станцию изменилось. В сентябре начинается антарктическая весна, погода в этом году достаточно теплая: -5 С⁰ – средняя температура воздуха, а –1,1 С⁰ – воды. Кроме этого, морского льда почти нет, так что пингвины раньше приплывают на места гнездовых колоний. Соответственно, раньше они начнут откладывать яйца.
"Первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в нашем районе Аргентинских островов в конце 2000-х. С тех пор сроки откладывания ими яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца", - напомнили ученые.
- 5 августа в районе арктической станции "Академик Вернадский" в Южном океане полярники сделали необычные фотографии природы, где присутствуют розовые оттенки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.36
- EUR Покупка 40.44Продажа 41.51
- Актуальное
- Важное