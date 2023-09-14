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Украинские полярники показали возвращение пингвинов на станцию "Академик Вернадский"

14 сентября, 2023 четверг
12:27
Наука

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" вернулись 600 пингвинов. Полярники считают, что "это только начало"

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Черно-белые птицы десятками прибывают на украинскую станцию, а в целом на нашем острове Галиндез за последние дни количество возросло с 50 до 600!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за теплого климата время возвращения пингвинов на антарктическую станцию изменилось. В сентябре начинается антарктическая весна, погода в этом году достаточно теплая: -5 С⁰ – средняя температура воздуха, а –1,1 С⁰ – воды. Кроме этого, морского льда почти нет, так что пингвины раньше приплывают на места гнездовых колоний. Соответственно, раньше они начнут откладывать яйца.

"Первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в нашем районе Аргентинских островов в конце 2000-х. С тех пор сроки откладывания ими яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца", - напомнили ученые.

  • 5 августа в районе арктической станции "Академик Вернадский" в Южном океане полярники сделали необычные фотографии природы, где присутствуют розовые оттенки.
Украина
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