Украинские полярники показали Антарктиду в розовом цвете
В районе арктической станции "Академик Вернадский" в Южном океане полярники сделали необычные фотографии природы, где присутствуют розовые оттенки
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
"Продолжаем нашу рубрику "Цвета Антарктиды", ведь ледяной континент совсем не такой монохромный, как некоторые привыкли считать. Его палитра – очень разнообразна. И сегодня речь пойдет о розовом или цвете Барби, который очень популярен сейчас", - говорится в сообщении.
По словам полярников, розовый присутствующий в Антарктике – это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, когда небо не затянуто облаками.
"Поскольку цвета неба отражаются в океане, вокруг весь мир становится безгранично розовым", - написали украинские полярники.
Фото сделал Сергей Глотов, биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции.
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