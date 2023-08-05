Украинские полярники показали Антарктиду в розовом цвете

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Продолжаем нашу рубрику "Цвета Антарктиды", ведь ледяной континент совсем не такой монохромный, как некоторые привыкли считать. Его палитра – очень разнообразна. И сегодня речь пойдет о розовом или цвете Барби, который очень популярен сейчас", - говорится в сообщении.

По словам полярников, розовый присутствующий в Антарктике – это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, когда небо не затянуто облаками.

"Поскольку цвета неба отражаются в океане, вокруг весь мир становится безгранично розовым", - написали украинские полярники.

Фото сделал Сергей Глотов, биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции.