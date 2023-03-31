Об этом сообщает Дмитрий Лубинец в telegram.

По словам чиновника, несмотря на неоднократные обращения адвокатов и сообщения о ненадлежащем положении заключенных, российские власти продолжают игнорировать просьбы украинской стороны.

В частности, Лубинец упомянул о политзаключенном Александре Сизыкове, который имеет инвалидность первой группы и госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

"Несмотря на предоставленные адвокатом необходимые справки о прохождении подзащитным стационарного лечения, оккупационный суд все равно постановил доставить его на слушание 27 марта, но состояние политзаключенного ухудшалось, поэтому его пришлось госпитализировать в ночь на 24 марта", - написал омбудсмен.

Сообщается, что в медицинском обследовании отказали журналистке Ирине Данилович, объявившей неделю назад сухую голодовку.

"На протяжении нескольких месяцев у нее сильная головная боль и нарушение слуха. Администрация Симферопольского СИЗО даже отказывается принимать лекарства, которые ей пытаются передать. О состоянии здоровья Ирины ничего не известно с 20 марта, поскольку ей отказывают в общении с родными и защитой", – отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, российские власти отказываются предоставить данные о состоянии здоровья Олега Приходько, страдающего болезнью ног и хроническими заболеваниями внутренних органов.

"В январе администрация колонии безосновательно отказала родным в свидании. Также неизвестно его местонахождение во время этапирования в Чувашию. Более того, по словам родных, 64-летнему Олегу Приходько грозит новый срок по сфабрикованному обвинению из-за отказа сотрудничать с ФСБ", - написал чиновник. .

Лубинец напомнил, что в начале февраля в российских тюрьмах умерли два политзаключенных из Крыма: Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. Оба имели проблемы со здоровьем и обоим помощи не оказали.