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Украинские полицейские будут учиться в Японии эффективно идентифицировать тела погибших

29 июня, 2023 четверг
18:04
Война с Россией

Национальное полицейское агентство Японии в четверг, 29 июня, сообщило, что будет учить украинских полицейских судебно-медицинским навыкам для повышения эффективности идентификации тел погибших

Об этом пишет Kyodo News .

Ожидается, что на учебу, которая начнется 10 июля, в Японию отправятся 10 представителей судебно-медицинского департамента Национальной полиции Украины. Полицейских будут обучать процедурам массовых вскрытий, способам сбора образцов и эффективному проведению анализа ДНК.

"С точки зрения количества (массовых вскрытий, - ред.), японская полиция опытна, и мы считаем, что мы должны помогать", - сказал представитель Национального полицейского агентства Японии.

Предложение об учебной программе поступило после того, как Киев обратился в Посольство Японии в Украине через Программу развития ООН с просьбой к японским специалистам поделиться опытом идентификации тел погибших.

Опыт Японии в идентификации тел погибших

Японские стражи порядка получили опыт идентификации тел после катастрофического землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году. Оно вызвало мощное цунами, которое разрушило города, ключевую инфраструктуру и повлекло за собой серьезную аварию на атомной электростанции "Фукусима-1". Тогда погибли более 18 тысяч человек.

Полиция Японии провела 15 830 вскрытий тел и идентифицировала 99,7% жертв. Наиболее успешным оказался метод анализа физических характеристик и вещей. Кроме того, тела погибших были идентифицированы с помощью стоматологических записей, отпечатков пальцев и анализа ДНК.

  • 15 сентября 2022 года в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей. Позже в местах массового захоронения приступили к эксгумации тел. 17 сентября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы накануне, 99% имеют признаки насильственной смерти.
  • 21 декабря 2022 года в Изюме начала работу современная ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать эксгумированные тела на территории региона. В Нацполиции сообщили, что благодаря ДНК-лабораториям ANDE от США время идентификации лиц, погибших в результате боевых действий, сократилось до 90 минут.
  • 16 марта этого года Украина получила мобильную ДНК-лабораторию по идентификации жертв российской агрессии в Буче Киевской области от Франции. Позже страна передала еще одну ДНК-лабораторию, которая будет работать в Днепропетровской и соседних областях, страдающих от вражеских артобстрелов.
Япония
полиция
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