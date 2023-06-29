Украинские полицейские будут учиться в Японии эффективно идентифицировать тела погибших
Национальное полицейское агентство Японии в четверг, 29 июня, сообщило, что будет учить украинских полицейских судебно-медицинским навыкам для повышения эффективности идентификации тел погибших
Об этом пишет Kyodo News .
Ожидается, что на учебу, которая начнется 10 июля, в Японию отправятся 10 представителей судебно-медицинского департамента Национальной полиции Украины. Полицейских будут обучать процедурам массовых вскрытий, способам сбора образцов и эффективному проведению анализа ДНК.
"С точки зрения количества (массовых вскрытий, - ред.), японская полиция опытна, и мы считаем, что мы должны помогать", - сказал представитель Национального полицейского агентства Японии.
Предложение об учебной программе поступило после того, как Киев обратился в Посольство Японии в Украине через Программу развития ООН с просьбой к японским специалистам поделиться опытом идентификации тел погибших.
Опыт Японии в идентификации тел погибших
Японские стражи порядка получили опыт идентификации тел после катастрофического землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году. Оно вызвало мощное цунами, которое разрушило города, ключевую инфраструктуру и повлекло за собой серьезную аварию на атомной электростанции "Фукусима-1". Тогда погибли более 18 тысяч человек.
Полиция Японии провела 15 830 вскрытий тел и идентифицировала 99,7% жертв. Наиболее успешным оказался метод анализа физических характеристик и вещей. Кроме того, тела погибших были идентифицированы с помощью стоматологических записей, отпечатков пальцев и анализа ДНК.
- 15 сентября 2022 года в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей. Позже в местах массового захоронения приступили к эксгумации тел. 17 сентября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы накануне, 99% имеют признаки насильственной смерти.
- 21 декабря 2022 года в Изюме начала работу современная ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать эксгумированные тела на территории региона. В Нацполиции сообщили, что благодаря ДНК-лабораториям ANDE от США время идентификации лиц, погибших в результате боевых действий, сократилось до 90 минут.
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