Об этом пишет Kyodo News .

Ожидается, что на учебу, которая начнется 10 июля, в Японию отправятся 10 представителей судебно-медицинского департамента Национальной полиции Украины. Полицейских будут обучать процедурам массовых вскрытий, способам сбора образцов и эффективному проведению анализа ДНК.

"С точки зрения количества (массовых вскрытий, - ред.), японская полиция опытна, и мы считаем, что мы должны помогать", - сказал представитель Национального полицейского агентства Японии.

Предложение об учебной программе поступило после того, как Киев обратился в Посольство Японии в Украине через Программу развития ООН с просьбой к японским специалистам поделиться опытом идентификации тел погибших.

Опыт Японии в идентификации тел погибших

Японские стражи порядка получили опыт идентификации тел после катастрофического землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году. Оно вызвало мощное цунами, которое разрушило города, ключевую инфраструктуру и повлекло за собой серьезную аварию на атомной электростанции "Фукусима-1". Тогда погибли более 18 тысяч человек.

Полиция Японии провела 15 830 вскрытий тел и идентифицировала 99,7% жертв. Наиболее успешным оказался метод анализа физических характеристик и вещей. Кроме того, тела погибших были идентифицированы с помощью стоматологических записей, отпечатков пальцев и анализа ДНК.