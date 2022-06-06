Об этом он написал в Facebook .

"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, лгут, провоцируют нас и пытаются нас очернить. Они ни разу не сказали ни слова благодарности. Учитывая все это, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев",- отметил он.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с психическим здоровьем. По словам Кевера, решимость Зеленского и его риторика, с которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке Украины – это "психическая проблема".

МИД Украины ожидает от главы парламента Венгрии справку о состоянии психического здоровья в ответ на слова о "психических проблемах" Зеленского.