"Украинские политики пытаются нас очернить": глава МИД Венгрии поддержал слова спикера парламента о "психических проблемах" Зеленского
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера венгерского парламента Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" президента Владимира Зеленского
Об этом он написал в Facebook .
"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, лгут, провоцируют нас и пытаются нас очернить. Они ни разу не сказали ни слова благодарности. Учитывая все это, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев",- отметил он.
- Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с психическим здоровьем. По словам Кевера, решимость Зеленского и его риторика, с которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке Украины – это "психическая проблема".
- МИД Украины ожидает от главы парламента Венгрии справку о состоянии психического здоровья в ответ на слова о "психических проблемах" Зеленского.
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