Украинские покеристы сплачивают усилия ради общей Победы
Покер-рум стал рупором среди международных спортивных медиа и доносит украинскую повестку мировому сообществу
После начала полномасштабного вторжения россиян компания "ПокерМатч", кроме спортивного, открыла два новых направления - просветительское и благотворительное. В частности, совместно через свои коммуникации и благодаря игрокам-спортсменам наши патриоты вместе доносят на турнирах украинскую повестку в международных медиа. С марта компания проводит благотворительные, в том числе международные покерные турниры. Часть призового фонда направляется на благотворительную помощь. На турнирах рассказывают, как можно приобщиться к помощи пострадавшим от войны украинцам, как собственным интеллектом заработать средства, которые дальше пойдут на благие цели.
“Спортсмены нам в этом помогают, они отзываются на наши идеи. Наши друзья, которые были раньше, и сейчас являются послами нашего бренда, рассказывают об инициативах компании в своих социальных сетях. Даже если не принимают участия в турнирах, они распространяют эту информацию. Привлекают больше людей. Поэтому важно, важно постоянно рассказывать, что происходит в Украине. Говорить о том, что война не кончилась в Украине! Она в активной фазе и поэтому нужно помогать кто чем может”, - говорит Инна Калинина, руководитель отдела PR и EVENTS компании POKERMATCH.
За 9 месяцев полномасштабной войны на благотворительные цели уже перечислили около 4 миллионов гривен. Компания сейчас работает с благотворительными фондами. В начале провели конкурсный отбор – организация должна быть открытой, нравственной, не замеченной в теневых схемах. И иметь хорошие отзывы и прозрачно освещать свою деятельность. Под разные запросы волонтеры удовлетворяют разнообразную адресную помощь.
“Оказываем помощь больницам деоккупированных городов, жителям прифронтовых территорий. Ну и конечно же военным – средствами защиты, амуницией, одеждой. Каким-то очень важным. Это не байракторы конечно. Но такие вещи, без которых очень сложно воевать”, - рассказывает главный редактор сайта POKERMATCH, спортивный комментатор Евгений Смертенко.
В настоящее время компания сотрудничает с 5-ю Благотворительными Фондами - "Стая", "Волонтерская сотня", "Трушная Победа", "Центр Добра", "Мастерская". Средства от последнего сбора, в частности, направили на утепление домов села Мощун Гостомельской общины Киевской области.
“Там село практически полумертвое. Фонд отыскал 27 домов. И уже закрыли половину сбора — на окна, двери и утепление домов”, - добавляет Инна Калинина.
Село Мощун стало костью в горле врага. Здесь большой ценой остановили наступление российских оккупантов в 30 километрах от столицы.
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