Украинские пограничники возобновили контроль за пунктом пропуска "Вильча" на границе с Беларусью

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.



"Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей на направлениях, где Силы обороны Украины выгнали российских свинособак. В Киевской области пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью. Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с...", - заметил он.



Сергей Дейнеко отметил, что опасность минирования территории, поэтому пограничники работают крайне осторожно. Так, вчера из российского пункта пропуска "Погар" оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону Черниговщины.

Напомним, пограничники взяли под контроль отдельные участки украинской границы на ранее оккупированных территориях.

13 апреля в Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы.

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