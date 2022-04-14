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Украинские пограничники возобновили контроль за пунктом пропуска "Вильча" на границе с Беларусью

14 апреля, 2022 четверг
14:00
война с Россией

Госпогранслужба возобновила контроль за пунктом пропуска "Вильча" на украинско-белорусской границе, откуда ВСУ выгнали оккупантов

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей на направлениях, где Силы обороны Украины выгнали российских свинособак. В Киевской области пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью. Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с...", - заметил он.

Сергей Дейнеко отметил, что опасность минирования территории, поэтому пограничники работают крайне осторожно. Так, вчера из российского пункта пропуска "Погар" оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону Черниговщины.

  • Напомним, пограничники взяли под контроль отдельные участки украинской границы на ранее оккупированных территориях.
  • 13 апреля в Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы.

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