Украинские пограничники возле Бахмута отбили штурм оккупантов и уничтожили 2 наблюдательных пункта россиян
В понедельник, 2 января, пограничники приняли два тяжелых боя в окрестностях Бахмута и в самом городе
Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.
Один бой длился более четырех часов, с 12:30 до 16:50, он состоялся в районе населенного пункта Подгородное. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. Украинские пограничники потерь не понесли
На другом участке, в районе Бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с подразделением Сил специальных операций в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных.
Аэроразведка Сил специальных операций подтвердила потери оккупантов: пять россиян были ликвидированы, еще трое ранены.
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