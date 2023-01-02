Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

Один бой длился более четырех часов, с 12:30 до 16:50, он состоялся в районе населенного пункта Подгородное. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. Украинские пограничники потерь не понесли

На другом участке, в районе Бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с подразделением Сил специальных операций в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных.

Аэроразведка Сил специальных операций подтвердила потери оккупантов: пять россиян были ликвидированы, еще трое ранены.

За день ВСУ нанесли 10 авиаударов по местам скопления врага и 5 – по позициям ракетно-зенитных комплексов

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