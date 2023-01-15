Украинские пограничники ударили по оккупантам под Соледаром, - ГПСУ

Об этом 15 января сообщила Государственная пограничная служба.

На днях украинские пограничники ударили по выявленной с воздуха позиции захватчиков на линии обороны в Соледаре. Русские прятались в окопах и траншеях, но ВСУ бомбили их дроном.

"На видео видно, что захватчики после попадания гранаты становятся как минимум "трехсотыми". Но им на помощь никто не спешит, ведь не хочет пополнять их скамьи… Ну, и традиционное… – вагнеровцы забегают в здание в промышленной зоне, однако внимательный "глаз" наших БПЛА фиксирует этот момент. А артиллерия одной из бригад ВСУ четко делает свое дело", - говорится в тексте пресс-службы.

Напомним, представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.

Боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко отметил, что первая фаза битвы за Бахмут выиграна украинской армией: вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных.

Аналитики Института изучения войны утверждают , что Евгений Пригожин в дальнейшем пытался пропагандировать роль ЧВК Вагнера в захвате Соледара, чтобы увеличить свой авторитет.

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