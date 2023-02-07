Украинские пограничники сбили над Бахмутом вражеский штурмовик

Об этом сообщила пресс- служба ГНСУ.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25", - рассказали пограничники.

Согласно сообщению, самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.