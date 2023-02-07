Украинские пограничники сбили над Бахмутом вражеский штурмовик
Днем 7 февраля украинские пограничники сбили над Бахмутом Донецкой области российский штурмовик. Судьба пилота пока неизвестна
Об этом сообщила пресс- служба ГНСУ.
"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25", - рассказали пограничники.
Согласно сообщению, самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.
- Заместитель командира роты батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Кривущенко в эфире Еспресо 6 февраля рассказал, что российские оккупанты изменили тактику штурмов под Бахмутом .
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