Украинские пограничники разоблачили в контрабанде бортпроводников: переправляли iPhone в кейсах с едой и мусорных пакетах
Пограничники разоблачили схему контрабандного перемещения из Дубай через государственную границу Украины партии комплектующих марки Apple бортпроводниками
Об этом сообщили в Госпогранслужбе .
Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний переправляли мобильные телефоны в кейсах с питанием, мусорных пакетах и в конструктивных особенностях салона самолета.
"Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу. Однако правоохранители разоблачили незаконную сделку, поэтому реализовать замысел не удалось", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт Борисполь с Дубай, обнаружили 85 девайсов марки Apple. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.
Предварительно, к схеме всего было привлечено около 10 человек, граждан Украины. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает $ 100 тыс. Продолжаются проверки.
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