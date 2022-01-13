Украинские пограничники примут участие в морских, сухопутных и авиационных учениях "Си Бриз-2022"

Об этом сообщает Госпогранслужба.



Бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" примут участие в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.



"Морская охрана в этом году будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны ГНСУ", - говорится в сообщении.



По плану, корабли и катера Морской охраны в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут осуществлять контроль гражданского судоходства, артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне, в том числе противодиверсионную оборону корабля, меры противовоздушной обороны.



Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя и общим обзорам с иностранными партнерами в рамках противодействия незаконной миграции и еще ко многим другим составляющим.



К тренировкам на речном участке, а в этом году это будет не Дунай, а Днепр – планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.



Госпогранслужба отмечает, что спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.



В службе напомнили, что количество участников и обучающих элементов Sea Breeze постоянно растет. Прошлогодние учения были самыми масштабными за более чем 20 лет. В них принимали участие 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. К участию в учениях 2022 года приглашения получили более 60 стран и международных организаций.

Напомним, 30 ноября Украина провела учения с привлечением авиации на границе с Беларусью.