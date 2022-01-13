Украинские пограничники примут участие в морских, сухопутных и авиационных учениях "Си Бриз-2022"
В Одессе состоялась начальная конференция по планированию украино-американского учения "Си Бриз-2022", во время которой украинские пограничники будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров Альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" примут участие в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.
"Морская охрана в этом году будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны ГНСУ", - говорится в сообщении.
По плану, корабли и катера Морской охраны в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут осуществлять контроль гражданского судоходства, артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне, в том числе противодиверсионную оборону корабля, меры противовоздушной обороны.
Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя и общим обзорам с иностранными партнерами в рамках противодействия незаконной миграции и еще ко многим другим составляющим.
К тренировкам на речном участке, а в этом году это будет не Дунай, а Днепр – планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.
Госпогранслужба отмечает, что спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.
В службе напомнили, что количество участников и обучающих элементов Sea Breeze постоянно растет. Прошлогодние учения были самыми масштабными за более чем 20 лет. В них принимали участие 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. К участию в учениях 2022 года приглашения получили более 60 стран и международных организаций.
- Напомним, 30 ноября Украина провела учения с привлечением авиации на границе с Беларусью.
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