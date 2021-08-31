Украинские пограничники получили устройства для проверки электронных COVID-сертификатов
Пограничники получили устройства для автоматизированной проверки COVID-сертификатов
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно сообщению, пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder, которое предусматривает возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов и их принадлежность лицу. Отмечается, что каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Отмечается, что новый цифровой фильтр пограничники уже используют для подтверждения вакцинации, отрицательного результата тестирования на COVID-19 или выздоровления от болезни.
В пресс-службе отметили, что сейчас к сети подключены почти 40 стран. Сегодня пограничники уже проверили более 60 тыс. цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину.
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