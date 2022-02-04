Украинские пограничники получили от США 40 грузовиков для патрулирования труднодоступных районов

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Facebook.



"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) Посольства США в Киеве передало Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) сорок полноприводных грузовиков Mitsubishi", - говорится в пресс-службе .



Американские дипломаты отметили, что эта техника является частью пакета неотложной помощи ГНСУ в размере $20 млн и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России.



"Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, предоставленная INL для ГПСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование", - отмечает посольство.

Напомним, что в четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Германию и Польшу на военно-транспортных самолетах.

Кроме того, 3 февраля в Борисполь прилетел седьмой самолет с американскими боеприпасами.

США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.