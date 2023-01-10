Украинские пограничники получили от Польши партию генераторов: их передадут на восток
Украинские пограничники получили от Польши 10 генераторов мощностью по 3300 Вт, которые передадут на восток, где идут самые ожесточенные бои
Об этом сообщает ГПСУ .
"В который раз на запросы охранников границы откликнулись наши соседи из Польши. На днях они передали 10 генераторов мощностью по 3300 Ватт, которые доставят на восток страны, где идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.
"На этот раз помощь передали представители польской ячейки Международной полицейской ассоциации из города Новый Тарг. А организовал сбор и лично все доставил в Украину глава полицейской ячейки Войцех Франчак", - добавили в Госпогранслужбе.
- ОАЭ передали Украине 1,3 тыс. генераторов для школ и медучреждений.
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