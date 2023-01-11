Украинские пограничники получили более 100 генераторов от Норвегии

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Госпогранслужба плодотворно сотрудничает с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам. На днях пограничники получили очередной пакет помощи для обеспечения подразделений охраны границы, а именно оборудование – более 100 генераторов", - говорится в сообщении.

Ранее украинские пограничники получили от Польши 10 генераторов мощностью по 3300 Вт, которые передадут на восток, где ведутся самые ожесточенные бои.

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