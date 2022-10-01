Украинские пограничники показали захваченные в Донецкой области российские БМП и БТР
На Святогорском направлении украинские пограничники захватили российские бронетранспортеры и боевую машину пехоты
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
"На Святогорском направлении пограничники взяли трофеи – БМП-2 и БТР-82", - отметили пограничники.
Российскую технику повредили украинские артиллеристы, однако вскоре машины отремонтируют и передадут ВСУ.
- 23 сентября стало известно, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили трофеи – орудия оккупантов.
- 28 сентября в ВСУ сообщили, что украинские защитники захватили редкостный трофей - российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".
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