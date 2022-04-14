Украинские пограничники показали видео со сбитым российским Су-34, бомбившим Чернигов
ГПСУ обнародовали видео сбитого российского истребителя Су-34, бомбившего Чернигов, а сейчас его остатки лежат во дворе города
Об этом заявили в Госпогранслужбе .
Рашистский бомбардировщик СУ-34 уничтожал целые кварталы Чернигова.
Но украинские защитники "приземлили" его, как и положено. Теперь это просто куча ржавеющего металлолома во дворах города. Вместе с самолетом в ад отправился и его штурман-рашист. А вот пилот-рашист выжил. На счету военного преступника сотни безвинных жизней", - говорится в сообщении.
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