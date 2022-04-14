English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинские пограничники показали видео со сбитым российским Су-34, бомбившим Чернигов

Украинские пограничники показали видео со сбитым российским Су-34, бомбившим Чернигов

14 апреля, 2022 четверг
10:40
война с Россией

ГПСУ обнародовали видео сбитого российского истребителя Су-34, бомбившего Чернигов, а сейчас его остатки лежат во дворе города

Об этом заявили в Госпогранслужбе .

Рашистский бомбардировщик СУ-34 уничтожал целые кварталы Чернигова.
Но украинские защитники "приземлили" его, как и положено. Теперь это просто куча ржавеющего металлолома во дворах города. Вместе с самолетом в ад отправился и его штурман-рашист. А вот пилот-рашист выжил. На счету военного преступника сотни безвинных жизней", - говорится в сообщении.

Видео можно просмотреть по ссылке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Чернигов
Читайте также:
13 апреля, 2022 среда
Унижение Медведчука - большая пощечина для Путина, - Ягун
Російські військові
13 апреля, 2022 среда
В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб
Федір Веніславський
12 апреля, 2022 вторник
"15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.91
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 апреля
12:06
В Киеве возобновляют предоставление плановой стоматологической помощи
11:58
Эксклюзив
На крейсере "Москва" погибли несколько сотен военнослужащих - депутат
11:53
РФ планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений, - украинская разведка
11:48
россия хакер
Хакеры рассылают украинцам "мобилизационный реестр": в Госспецсвязи предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных граждан
11:28
Украинские морпехи сбили российский БПЛА "Орлан-10" и ранили двух оккупантов
11:26
"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
11:23
FGM-148 Javelin
США направили Украине треть своих "джавелинов", - CNN
11:11
Беспилотник, разбившийся месяц назад в Хорватии, нес авиабомбу и был советского производства, - прокуратура Загреба о первых результатах расследования
11:11
Украинский покерист отдаст $132 000 пострадавшим от войны
11:07
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 19900 военных, 753 танка, 366 систем артиллерии, 160 самолетов и 144 вертолета, - Генштаб ВСУ
10:54
Буча
62-летнему криворожцу, обустраивавшему огневые позиции врага в оккупированной Буче, сообщили о подозрении в госизмене
10:49
Обновлено
В Одессе раздаются взрывы
10:17
В пяти районах Киева 14 апреля будут работать 8 мини-ярмарок, – КГГА
10:16
Марченко Медведчук
Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука
09:57
Эксклюзив
Медведчук
Странная история задержания Медведчука, менять, как минимум, на освобождение Мариуполя – Федина
09:48
На 14 апреля в Украине согласовали 9 гумкоридоров, - Верещук
09:42
Николай Княжицкий
Княжицкий: Когда читаю о подбитых украинским оружием танках и крейсере "Москва", то с благодарностью думаю о людях, которые это создали. Однако репутацию возродивших украинский ВПК продолжают уничтожать
09:36
Чернобаевка 15 раз: ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов, а оккупационный крейсер "Москва" затонул, - Арестович
09:33
Киевское метро с 15 апреля возобновит движение обоими путями на "синей" и "зеленой" ветвях, - КГГА
09:16
Эксклюзив
В Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы, - журналист
09:14
Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ в исследовании Луны и Марса
09:03
Виталий Кличко
Кличко поддерживает переименование нескольких станций метро Киева с "недружественными" названиями
08:57
Число погибших детей с начала полномасштабной войны в Украине возросло до 197, - ювенальные прокуроры
08:42
Давид Арахамия
"Слуга Народа" не будет голосовать за законопроект об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись во время военного положения, - Арахамия
08:30
МВД возобновило сдачу теста для водителей категории "В"
08:22
Украинские военные взорвали мост с колонной российской техники, двигавшейся в сторону Изюма
07:47
На линии фронта ВСУ уничтожили танк и 4 единицы бронетехники оккупантов, однако враг разрушил еще три дома в Золотом в Луганской области, - Гайдай
07:37
Лига конференций
Лига конференций: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала
07:24
Обновлено
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля
07:07
Оккупанты наращивают авиацию и усиливают артиллерийские подразделения у восточных границ Украины. В Холмиче россияне говорят гражданским о вероятном нападении украинцев на Беларусь, - Генштаб
07:07
Лига Европы
Лига Европы: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала
06:52
зерно
Война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек, – генсек ООН
06:43
Австралия ввела санкции против 14 компаний РФ, в том числе Газпром, КамАЗ и Российская железная дорога
06:27
Украинцев будут предупреждать смс-сообщения об опасности мин и взрывоопасных предметов
06:17
Франция продолжит оказывать Украине военную помощь, – министерша обороны
06:04
Президент Колумбии назвал действия РФ в Украине геноцидом и заявил о готовности страны заменить Европе российские энергоносители
05:41
Оттава предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов
05:31
РФ объявила персоной нон грата дипломата из Чехии
04:54
нефть
Нефтетрейдеры с 15 мая планируют сократить закупку российской нефти, – Reuters
04:27
Россия ввела "зеркальные санкции" в отношении депутатов США и Канады
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV