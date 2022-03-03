Украинские пограничники и военные вышли на линию государственной границы Сумской области

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



В среду, 3 марта, пограничники и украинские военные вытеснили оккупантов и вышли на линию государственной границы на Сумщине.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", – рассказал Данилов.

Он также отметил, что осознав провал своего плана "Барбаросса-2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и терробороны, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в том числе с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения.

Напомним, сегодня украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.

Позже стало известно, что еще один истребитель был сбит над Волновахой.

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