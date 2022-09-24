Украинские пиротехники за сутки обезвредили 867 взрывоопасных предметов
В Украине 23 сентября пиротехники обследовали 46 га территории и обезвредили 867 взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбу
Об этом сообщило МВД Украины в телеграме.
Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 8 265 раз, Киевщине – 6 181, Черниговщине – 3 748, Николаевщине – 1 626, Сумщине – 1 176, Черкасчине – 985.
"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 208 838 взрывоопасных предметов (в том числе 2 111 авиационных бомб). Обследована территория площадью 71 273 га", - подчеркнули в МВД.
- 6 сентября в ГСЧС сообщали, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину почти половина территории государства была загрязнена минами и взрывоопасными предметами и осталось разминировать 185 тыс. кв. км.
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