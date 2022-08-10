Украинские пиротехники за сутки обезвредили 754 взрывоопасных предмета
В Украине 9 августа пиротехники обследовали 80 га территории и обезвредили 754 взрывоопасных предмета
Об этом сообщило МВД Украины в телеграме .
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили и обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Пиротехники обследовали территорию площадью 80 га", - подчеркнули в Министерстве.
Чаще всего они работали на Харьковщине – 6764 раза, Киевщине – 5037, Черниговщине – 3105, Николаевщине – 1484, Сумщине – 943, Черкасчине – 925.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 177 852 взрывоопасных предмета и 701 кг взрывчатого вещества, в том числе 2100 авиационных бомб. Пиротехники обследовали территорию в 68 092 га.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки МВД призвало сразу звонить по телефону на 101.
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