Об этом сообщило МВД Украины в телеграме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили и обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Пиротехники обследовали территорию площадью 80 га", - подчеркнули в Министерстве.

Чаще всего они работали на Харьковщине – 6764 раза, Киевщине – 5037, Черниговщине – 3105, Николаевщине – 1484, Сумщине – 943, Черкасчине – 925.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 177 852 взрывоопасных предмета и 701 кг взрывчатого вещества, в том числе 2100 авиационных бомб. Пиротехники обследовали территорию в 68 092 га.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки МВД призвало сразу звонить по телефону на 101.

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