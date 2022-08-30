Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 135 раз. Выявлено, изъято и обезврежено 745 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 120 гектаров", - подчеркнули в ведомстве.

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 7209 раз, Киевщине – 5627, Черниговщине – 3372, Николаевщине – 1541, Сумщине – 1052, Черкасчине – 957.

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