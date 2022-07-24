Об этом сообщило МВД в телеграме.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 93 раза. Выявлен, изъят и обезврежен 731 взрывоопасный предмет. Обследована территория площадью 133 гектара", - отметили в министерстве.

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 6 368 раз, Киевщине – 4 547, Черниговщине – 2 874, Николаевщине – 1 453 раза, Черкасчине – 889, Сумщине – 855.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину ГСЧС обезвредила 166 323 взрывоопасных предмета и 663 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 095 авиабомб. Также пиротехники обследовали территорию площадью 66 146 га.

ГСЧС призывает в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу звонить по телефону 101.

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