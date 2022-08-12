Украинские пиротехники за сутки обезвредили 579 взрывоопасных предметов
В Украине 11 августа пиротехники обследовали территорию размером 70 га и обезвредили 579 взрывоопасных предметов
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 110 раз, выявлено, изъято и обезврежено 579 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 70 га", - отметили в ведомстве.
Чаще всего они работали на Харьковщине – 6814 раз, Киевщине – 5108, Черниговщине – 3136, Николаевщине – 1486, Сумщине – 956, Черкасщине – 927.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 179 066 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатого вещества, в том числе 2100 авиабомб. Также спасатели обследовали 68260 га территории.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона - 101", - призвали в ГСЧС.
- 10 августа украинские пиротехники обезвредили 635 взрывоопасных предметов на территории площадью 97 га.
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