Украинские пиротехники обезвредили 1491 взрывоопасный предмет за сутки
В течение 8 июля украинские пиротехники обезвредили 1491 взрывоопасный предмет, в том числе 11 авиабомб
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 129 раз, обнаружен, изъят и обезврежен 1491 взрывоопасный предмет, в том числе 11 авиационных бомб. Обследована территория площадью 151 гектар", - подчеркнули спасатели.
Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 6008 раз, Киевщине – 3975, Черниговщине – 2553, Николаевщине – 1425, Черкасщине – 846, Сумщине – 784.
"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины. Уничтожено 157 172 взрывоопасных предметов и 662 кг взрывчатого вещества, в том числе 2066 авиационных бомб. Обследована территория площадью 64 тыс. 37 гектаров", - отметил.
Спасатели призывают украинцев в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки звонить по телефону 101.
- 15 июня спикер МВД Алена Матвеева напомнила о запрете сдавать взрывоопасные предметы на лом и ответственность за такие действия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное