Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 129 раз, обнаружен, изъят и обезврежен 1491 взрывоопасный предмет, в том числе 11 авиационных бомб. Обследована территория площадью 151 гектар", - подчеркнули спасатели.

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 6008 раз, Киевщине – 3975, Черниговщине – 2553, Николаевщине – 1425, Черкасщине – 846, Сумщине – 784.

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины. Уничтожено 157 172 взрывоопасных предметов и 662 кг взрывчатого вещества, в том числе 2066 авиационных бомб. Обследована территория площадью 64 тыс. 37 гектаров", - отметил.

Спасатели призывают украинцев в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки звонить по телефону 101.

15 июня спикер МВД Алена Матвеева напомнила о запрете сдавать взрывоопасные предметы на лом и ответственность за такие действия.

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