Об этом сообщило МВД в телеграме.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 978 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 135 гектаров", - подчеркнули в министерстве.

Чаще всего пиротехи работали на Харьковщине – 6 492 раза, Киевщине – 4 737, Черниговщине – 2 954, Николаевщине – 1 464, Черкасчине – 896, Сумщине – 883.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 171 599 взрывоопасных предметов и 663 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 096 авиационных бомб. Обследовали территорию площадью 67 078 га.

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