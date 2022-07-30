Украинские пиротехники 29 июля обезвредили 978 взрывоопасных предметов
В Украине 29 июля пиротехники обследовали 135 га территории и обезвредили 978 взрывоопасных предметов
Об этом сообщило МВД в телеграме.
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 978 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 135 гектаров", - подчеркнули в министерстве.
Чаще всего пиротехи работали на Харьковщине – 6 492 раза, Киевщине – 4 737, Черниговщине – 2 954, Николаевщине – 1 464, Черкасчине – 896, Сумщине – 883.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 171 599 взрывоопасных предметов и 663 кг взрывчатого вещества, в том числе 2 096 авиационных бомб. Обследовали территорию площадью 67 078 га.
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