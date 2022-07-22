Украинские пиротехники 21 июля обезвредили 784 взрывоопасных предмета
В Украине 21 июля пиротехники обезвредили 784 взрывоопасных предмета и обследовали территорию размером 221 га
Об этом сообщила ГСЧС в телеграме .
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 125 раз. Выявлено, изъято, обезврежено 784 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 221 га", - подчеркнули в ведомстве.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 164 786 взрывоопасных предметов, в том числе 2094 авиабомбы. Также пиротехники обследовали территорию площадью 65 975 га.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по номерам телефона 101 или 102!" – напомнили в ГСЧС.
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