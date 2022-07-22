Об этом сообщила ГСЧС в телеграме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 125 раз. Выявлено, изъято, обезврежено 784 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 221 га", - подчеркнули в ведомстве.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 164 786 взрывоопасных предметов, в том числе 2094 авиабомбы. Также пиротехники обследовали территорию площадью 65 975 га.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по номерам телефона 101 или 102!" – напомнили в ГСЧС.

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