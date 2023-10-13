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Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США на следующей неделе, - Politico

13 октября, 2023 пятница
22:34
Новости

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в США. Первый этап – классы и тренажеры, затем – полеты на настоящих самолетах. Современные истребители помогут Украине получить преимущество

Об этом сообщает Politico .

На следующей неделе украинские пилоты приступят к тренировкам по управлению истребителем F-16 на базе Военно-воздушных сил Национальной гвардии в Тасконе, штат Аризона.

Группа пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на авиабазе Лакленд в Техасе, прошли первый тест на знание языка и направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в 162 крыле, главном учебном центре ВВС США по подготовке F-16.

Сначала пилоты будут изучать основы эксплуатации F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут в полеты на настоящих самолетах, как это характерно для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако курс может быть ускорен из-за неотложной необходимости вернуть их на поле боя.

В частности, группа украинских пилотов принимала участие в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института военного языка в Лакланде, сообщила пресс-секретарь Воздушных сил США Роуз Райли.

"Тестирование определит их следующие курсы и то, когда пилоты смогут приступить к обучению на F-16. Сейчас рассматриваются варианты места проведения тренировок", - сказала Райли.

В сообщении говорится, что учения начинаются на фоне беспокойства, что у Пентагона заканчиваются деньги для продолжения оказания военной помощи Украине.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году. В 2024 году Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16

11 октября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил , что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года.

Украина
Война с Россией
США
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