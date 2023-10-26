Украинские пилоты начали летную подготовку на F-16 в США

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американских ВВС, информирует издание Air&Space Forces Magazine.

Представитель Военно-воздушных сил США отметил, что "небольшое количество" украинских летчиков в начале этой недели приступило к подготовке "основ эксплуатации F-16" на базе 162-го подразделения Национальной гвардии ВВС Аризоны.

"Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – добавил представитель ВВС США.

Перед этим небольшая группа украинских летчиков, прибывших в США в сентябре, прошла языковая учеба на авиабазе Лакленд в штате Техас.

Ожидается, что в Аризоне украинцы будут сначала изучать основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время, курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на Родине.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году. В 2024 году Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16.

11 октября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил , что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года.

12 октября стало известно, что Нидерланды отправят F-16 в Румынию, где украинские пилоты начнут тренировки уже через несколько недель.