Украинские пилоты могут овладеть самолетами F-16 за три - шесть месяцев, - Згурец
Пилоты ВСУ способны овладеть F-16 за три – шесть месяцев, поэтому нужно активизировать дискуссию о предоставлении Украине именно этих самолетов
Об этом заявил директор компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
По его словам, самолеты Mirage рассматривали как один из возможных вариантов передачи ВСУ. Затем сделали главную ставку на F-16.
"Пилоты прошли тестовые учения в Аризоне, США, где проверяли возможность овладеть F-16. Определили, что даже пилоту среднего уровня подготовки, которые и проходили обучение, достаточно до шести месяцев, то есть вдвое - втрое меньше, чем предварительно оценивали США и НАТО. "То есть украинские пилоты могут овладеть F-16 за три - шесть месяцев. Это важный показатель, чтобы ускорить и активизировать дискуссию о предоставлении нам именно F-16", - подчеркнул Сергей Згурец.
- 21 марта бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями менее чем за полгода .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.01
Покупка 38.01Продажа 38.83
-
EUR
Покупка 40.44Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное