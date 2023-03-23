Об этом заявил директор компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, самолеты Mirage рассматривали как один из возможных вариантов передачи ВСУ. Затем сделали главную ставку на F-16.

"Пилоты прошли тестовые учения в Аризоне, США, где проверяли возможность овладеть F-16. Определили, что даже пилоту среднего уровня подготовки, которые и проходили обучение, достаточно до шести месяцев, то есть вдвое - втрое меньше, чем предварительно оценивали США и НАТО. "То есть украинские пилоты могут овладеть F-16 за три - шесть месяцев. Это важный показатель, чтобы ускорить и активизировать дискуссию о предоставлении нам именно F-16", - подчеркнул Сергей Згурец.