Украинские пилоты испытали шведские истребители JAS Gripen
Военные пилоты из Украины успешно прошли ознакомительную подготовку на шведских истребителях. Министр обороны не исключает отправки JAS Gripen Воздушным силам ВСУ
Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Юнсона.
"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - рассказал глава министерства.
Сообщается, что ознакомительная подготовка предусматривает тестовые полеты на самолетах и тренажерах, а также обучение для наземного персонала.
"Как мы уже говорили ранее, мы не исключаем отправку "грипенов" Украине. Опыт обучения теперь должен лечь в основу текущей работы по выяснению условий для этого", - добавил Юнсон.
В авиапарке истребителей Gripen Швеции около сотни машин.
Справочно. Saab JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab AB. Он был создан в 1979 году и совершил свой первый полет в 1988 году. Истребитель экспортировался в разные страны, такие как Чехия, Венгрия, ЮАР, Таиланд и Бразилия. "Грипены" приняли участие в международной военной операции в Ливии, где они выполняли задачи патрулирования и разведки. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" оснащен 1×27-мм пушкой Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.
- В мае глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился с госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
- 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что с участием украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах "Грипен". С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов. Однако в Швеции говорят, что эти самолеты нужны им самим для защиты своей территории.
- 12 сентября стало известно, что правительство Швеции обсудит с вооруженными силами передачу Украине истребителей JAS 39 Gripen, которые могут нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей
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