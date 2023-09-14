Украинские пилоты испытали шведские истребители JAS Gripen

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Юнсона.

"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - рассказал глава министерства.

Сообщается, что ознакомительная подготовка предусматривает тестовые полеты на самолетах и тренажерах, а также обучение для наземного персонала.

"Как мы уже говорили ранее, мы не исключаем отправку "грипенов" Украине. Опыт обучения теперь должен лечь в основу текущей работы по выяснению условий для этого", - добавил Юнсон.

В авиапарке истребителей Gripen Швеции около сотни машин.

Справочно. Saab JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab AB. Он был создан в 1979 году и совершил свой первый полет в 1988 году. Истребитель экспортировался в разные страны, такие как Чехия, Венгрия, ЮАР, Таиланд и Бразилия. "Грипены" приняли участие в международной военной операции в Ливии, где они выполняли задачи патрулирования и разведки. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" оснащен 1×27-мм пушкой Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.