Украинские передовые позиции на мировом рынке зерновых культур могут ухудшиться, – международный эксперт Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов убежден, что страны Востока, которые тем или иным образом зависели от поставок из Украины, не будут ожидать, пока ситуация стабилизируется и поставки возобновятся. Они будут искать новые пути добычи тех или иных продуктов, чтобы в странах не начались бунты. В результате этого необходимость в поставках из Украины упадет
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Арабские страны Персидского залива могут, например, возродить сельское хозяйство в Судане, или сделают это еще где-то, договорившись с какой-нибудь страной. Для того чтобы заменить поставки из Украины и России и сохранить свою продовольственную безопасность. Кроме того, они будут расширять региональное сотрудничество. Потому что никто не заинтересован в социальных протестах и свержениях режимов. Поэтому никто сидеть сложа руки не будет. Следовательно, независимо от того, как будет развиваться ситуации в Украине, наши позиции на мировом рынке зерновых культур могут ухудшиться", - сказал Данилов.
Эксперт добавил, что на сегодняшний день страны мира, которые были зависимы от поставок из Украины и России, ищут различные альтернативы.
"Сейчас все пытаются накопить какие-то резервы, бегают по миру, чтобы хоть где-то прихватить зерна и постного масла, чтобы был 4-5 месячный запас", - сказал он.
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