Украинские печатные СМИ выполняют языковой закон, - Кремень
По результатам проверки точек продаж печатных СМИ, все выполняют норму закона о 50% экземпляров на украинском языке
Об этом сообщил секретариат уполномоченного по защите государственного языка.
18 января в Киеве осмотрели точки продаж газет и журналов в сетях супермаркетов, а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок", "Героев Днепра".
Там прибавили, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, не зафиксированы.
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“Итак, как видим, основные издатели выполняют норму закона. Более того, многие из них перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке. С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов. Кстати, даже некоторые из тех, на чье законопослушание мало кто рассчитывал”, – отметил уполномоченный Тарас Кремень.
Установлено, что распространители в целом соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке.
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