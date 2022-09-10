Украинские партизаны взорвали военкомат в Херсоне, - Братчук
Антироссийское движение сопротивления в субботу, 10 сентября 2022 года, атаковало базу оккупантов, расположенную в одном из районных военных комиссариатов города Херсон
Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат", - отметил он.
При этом Братчук ссылается на "предварительную информацию от партизан Движения Сопротивления "Юг" УДА".
"Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили новое пополнение", - подчеркнул спикер Одесской ОВА.
- Украинская Добровольческая Армия (УДА) подчиняется основателю и первому главе "Правого сектора" Дмитрию Ярошу.
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