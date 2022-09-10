Украинские партизаны взорвали военкомат в Херсоне, - Братчук

Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат", - отметил он.

При этом Братчук ссылается на "предварительную информацию от партизан Движения Сопротивления "Юг" УДА".



"Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили новое пополнение", - подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Украинская Добровольческая Армия (УДА) подчиняется основателю и первому главе "Правого сектора" Дмитрию Ярошу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb